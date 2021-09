Terremoto: scossa tra 3.3 con epicentro a Solignano

Una scossa di terremoto, registrata alle 21.33 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - con magnitudo 3.3 e epicentro a Solignano - è stata avvertita nella serata di oggi, mercoledì 15 settembre, da tantissimi cittadini di Parma e provincia. Non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente sia in città che in provincia: in tutta la Val Ceno, a Montechiarugolo, a Felino, a Salsomaggiore Terme, Collecchio, Medesano, Felegara, Soragna e anche in alcune zone del piacentino e del cremonese.

IN AGGIORNAMENTO