Terremoto nel Parmense, in meno di un mese quasi 300 scosse: oltre 30 sopra magnitudo 3.0

Sette scosse tra ieri notte e ieri pomeriggio, dopo giorni di quiete. Poi, un'altra, stanotte. In meno di un mese sono state quasi 300 le scosse nella nostra provincia. Uno sciame sismico che dura dal 9 febbraio. A marzo, la più forte di tutte è stata di magnitudo 2.9, ieri notte. Delle quasi 300 scosse registrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Parmense, 31 sono state sopra magnitudo 3.0. La più forte è stata quella registrata alle il 9 febbraio, di magnitudo 4.2, che è stata avvertita anche in città. Gli epicentri sono stati registrati tra Langhirano, Fornovo, Felino, Calestano e Neviano.

Secondo gli esperti, lo sciame continuerà anche se sta perdendo forza. Il geologo Stefano Castagnetti, laureato all’Università di Parma, ha confermato che le scosse non sono terminate e per poter considerare esaurita l'ondata "serviranno alcune settimane. Il caldo fuori stagione? Non c'entra".