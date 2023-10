Scossa di terremoto nel Piacentino: avvertita anche nel Parmense

Scossa di terremoto di 3.5 a Vigolzone in provincia di Piacenza alle 7.11 di stamattina, 13 ottobre. L'epicentro è stato a quattro chilometri da Vigolzone a una profondità di 22 chilometri.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Alle 6,55 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa anche nella zona di Calestano: 2.2 la magnitudo. Anche in questo caso non si segnalano danni a persone o cose.