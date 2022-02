Terza dose: al via da domani 15 febbraio l'accesso diretto senza prenotazione

Da domani 15 febbraio, le terze dosi di vaccino contro il coronavirus sono somministrate a chi ha più di 12 anni anche in libero accesso, cioè senza l’appuntamento.

E’ sufficiente recarsi nei centri vaccinali, nei giorni e orari indicati nel sito www.ausl.pr.it cliccando sul bottone “Vaccinazioni anti covid 19 info e prenotazione” quindi su “Terza dose”. I calendari sono aggiornati di settimana in settimana.

Queste le aperture con accesso diretto, dal 15 al 19 febbraio: centro vaccinale di via Mantova, a Parma, da martedì 15 a venerdì 18 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato 19 febbraio dalle 9 alle 13; centro vaccinale di Langhirano, alla Casa della Salute, mercoledì 16 e venerdì 18 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19; centro vaccinale di Borgotaro, alla sede dell’AVIS, mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 13; centro vaccinale di Vaio, martedì 15 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, giovedì 17 e sabato 19 febbraio dalle 9 alle 13.

Per chi vuole comunque prenotare l’appuntamento, modalità che consente una migliore organizzazione degli accessi, può farlo al numero verde 800.608.062, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13. In alternativa si può prenotare agli sportelli unici CUP dell’Ausl (esclusi i servizi Cup in farmacia) oppure on linetramite il sito www.cupweb.it con Spid.

Negli stessi giorni e orari sopraindicati e sempre aggiornati nel sito www.ausl.pr.it(banner “Vaccinazioni anti covid 19 info e prenotazione” quindi “Ciclo vaccinale primario - prima e seconda dose”) continua il libero accesso anche per la somministrazione delle prime e delle seconde dosi dedicato a chi ha dai 12 anni in su.

Un’opportunità offerta da tempo per facilitare l’accesso alla vaccinazione che da domani – 15 febbraio – è obbligatoria per gli over 50enni.

A Parma e provincia sono 14.787 le persone residenti con più di 50 anniche non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino.