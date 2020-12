Terzo giorno di ricerche per lo sciatore disperso al monte Caio

Sono riprese stamattina, giovedì 31 dicembre, le ricerche dello scialpinista 52enne disperso. E' il terzo giorno. L'uomo non si trova dalla serata di lunedì 28 dicembre nella zona del monte Caio, dove si era recato per fare un'escursione in solitaria, dalla quale non è più tornato. Dalla mattinata di martedì 29 dicembre gli operatori del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la Protezione Civile hanno iniziato le ricerche, nonostante le condizioni meteo avverse e le nevicate, che hanno proseguito per tutta la giornata. Le ricerche sono poi riprese ieri mattina, 30 dicembre e sono state sospese nel tardo pomeriggio.

Nella giornata di ieri, 30 dicembre CNSAS era presente con 30 operatori. Alcuni di loro hanno continuato a bonificare le piste da sci e le bretelle di congiunzione tra le varie piste, purtroppo senza esito. Altri tecnici hanno bonificato i balzi “agolari” che guardano verso Corniglio. Le operazioni di bonifica sono state molto complesse a causa della neve caduta: il manto nevoso supera abbondantemente i 50 cm. Calati con le corde hanno controllato la base dei balzi. Si tratta di uno scialpinista molto esperto e gli amici riferiscono che indossava sempre l’ARTvA. Tutti i tecnici e i cinofili del SAER sono dotati di questo strumento, ma purtroppo non hanno ricevuto nessun segnale. La nevicata, molto copiosa, ha coperto tutte le tracce.

Gallery