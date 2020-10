Test sierologico gratuito: l'elenco aggiornato delle 86 farmacie aderenti

Sono 86 le farmacie aderenti, a Pama e provincia, al progetto per la realizzazione di test rapidi gratuiti rivolti agli studenti e ai loro famigliari. Ecco l'elenco aggiornato

BARDI Farmacia S GIOVANNI VIA CELLA N 25

BEDONIA Farmacia BOCCHIALINI SAS VIA GARIBALDI N. 4

BEDONIA Farmacia SANT'EUFEMIA SNC DI

INFAR SRL C

PIAZZA SENATORE MICHELI N 25

BUSSETO Farmacia PICCOLI VIA ROMA N 20

BUSSETO Farmacia CENTRALE VIA ROMA N 107

COLLECCHIO Farmacia DONETTI PIAZZA AVANZINI N 1

COLLECCHIO Farmacia COMUNALE I PRATI VIA PERTINI 1

COLORNO Farmacia ARNOLDI DI ROSSI DR

NICOLA

VIA CAVOUR N 23

COLORNO Farmacia ANTICA SIVIERO VIA MATTEOTTI N 16

CORNIGLIO Farmacia GHAJAR BAIGI DOTT.

AMIN

VIA GIOVANNI RUSTICI N. 12

CORNIGLIO Farmacia FARM GHIARE DI

CORNIGLIO

STRADA VAL PARMA -VESTOLA N

122

FELEGARA Farmacia PIAZZA VIA REPUBBLICA N 17

FELINO Farmacia BRACCHI VIA CARDUCCI N 11/A

FELINO Farmacia SAN MICHELE TIORRE

SRL

VIA DANTE ALIGHIERI 6/B - SAN

MICHELE TIORRE

FIDENZA Farmacia FARMACIE MALCHIODI

DR. PAOLO E C. S.A.S

PIAZZA GARIBALDI N 42

FIDENZA Farmacia GEMIGNANI SAS VIA BERENINI N 26

FIDENZA Farmacia CAVOUR SRL VIA CAVOUR N 21

FIDENZA Farmacia FARMACIE MALCHIODI

DR PAOLO E C SAS

VIA XXIV MAGGIO 28

FIDENZA Farmacia S DONNINO LARGO GIACOMO LEOPARDI N 2/B

FIDENZA Farmacia BALLOTTA SNC DELLE

DOTT.SSE DEL CORE CIN

VIA CADUTI DI CEFALONIA N 20/ C

FIDENZA Farmacia DOTTORESSE CAVALLI E

VIDALE SNC

VIA GALILEO FERRARIS N 12/14

FONTANELLATO Farmacia SANVITALE S.N.C. DI

FRANZAN DOTT. GIUSEPP

VIALE VACCARI N. 16 A/B

FONTANELLATO Farmacia MAINARDI KATIA VIA GHIARA SABBIONI N 18/B

FORNOVO DI TARO Farmacia DEL TARO C S N C VIA NAZIONALE N 82

LESIGNANO DE' BAGNI Farmacia AGNELLI DEL DOTT.

UMBERTO AGNELLI

PIAZZA SAN MICHELE 1

MEDESANO Farmacia PETTENATI DI GHIRELLI

DR PARIDE E SAS

PIAZZA ITALIA N 5

MEDESANO Farmacia DENEGRI VIA SOLFERINO 68/A - RAMIOLA

MONTECHIARUGOLO Farmacia DEDALI VIA MATTEOTTI N. 28/I

MONTECHIARUGOLO Farmacia TORRI S.N.C. DI TORRI

DOTT. FILIPPO E C.

VIA GARIBALDI 10 - BASILICANOVA

MONTECHIARUGOLO Farmacia S. RITA SAS VIA PARMA, N 70/TER -

BASILICAGOIANO

NEVIANO DEGLI ARDUINI Farmacia SANT'EUFEMIA SAS DI

RIZZOLI DOTT.SSA FRAN

VIA BUCA N 26

PARMA Farmacia FORNARI VIA FARINI N. 42/A

PARMA Farmacia COOP GIBERTINI VIA REPUBBLICA N 10/A

PARMA Farmacia CORRADINI VIA REPUBBLICA N 20/A

PARMA Farmacia ALLEGRI S.N.C. VIA REPUBBLICA N 70/B

PARMA Farmacia NAZIONALE PIAZZALE VITTORIO EMANUELE N.

19

PARMA Farmacia S FILIPPO NERI DI

BEDUSCHI FABRIZIO

VIA EMILIA OVEST 151/A

PARMA Farmacia MANTOVANI VIA GARIBALDI N 28/B

PARMA Farmacia CONTINI VIA MAZZINI N 10/C

PARMA Farmacia AMADASI SNC DI

CORBELLI DR NELLA E DI DARDANI

DR CLAUDIO

VIA S. PERTINI 10/B

PARMA Farmacia COOP BIXIO VIA N BIXIO N 5

PARMA Farmacia PEZZANA VIA N BIXIO N 72/B

PARMA Farmacia SOLFERINO DI

GAVAZZOLI DOTT. ROCCO

VIALE SOLFERINO N 34/C

PARMA Farmacia F.LLI CABERTI SAS DI

ELISABETTA CABERTI

VIA TRENTO N 59/A

PARMA Farmacia ZANETTI STRADA DI BAGANZOLA N 193/A

PARMA Farmacia MONTEBELLO VIA MONTEBELLO N 84 /D

PARMA Farmacia CROCETTA DI MATTEO

BALDERI E MARCO SRL

VIA NAPOLEONE COLAJANNI C/O

CENTRO COMM

PARMA Farmacia BRANDONISIO S.N.C. STR LANGHIRANO N 446/A

PARMA Farmacia SANTA FARA VIA TRIESTE N 42/A

PARMA Farmacia COSTA DI COSTA SNC VIA EMILIA EST N 63

PARMA Farmacia SAN FRANCESCO SAS DI

DEL PORTO GIUSEPPINA.

VIA LA SPEZIA N 3/A

PARMA Farmacia PRATI BOCCHI S.A.S. VIA GRAMSCI N 15/C

PARMA Farmacia FARM PONTE DATTARO

DEL DR ENRICO BRUSCHI SAS

VIA MONTANARA N 23/B

PARMA Farmacia RANIERI VIA BUCCI, 4

PARMA Farmacia BAGANZA VIA BAGANZA N 11/E

PARMA Farmacia VENEZIA VIA VENEZIA N 40

PARMA Farmacia TOMATIS VIA TOSCANA N 94/A

PARMA Farmacia LEPORATI SNC VIA SILVIO PELLICO N 5/E

PARMA Farmacia S ILARIO -LUBIANA DELLA

DR.SSA COGHI GIOV

PIAZZA LUBIANA N 31/A

PARMA Farmacia LLOYDS CAMPIONI VIA CAMPIONI N 6/A

PARMA Farmacia ZAROTTO VIA ZAROTTO N 62/E

PARMA Farmacia LLOYDS MILLE VIALE DEI MILLE N 52/A

PARMA Farmacia STADIO TARDINI SNC PIAZZALE RISORGIMENTO N 1/C

PARMA Farmacia LLOYDS FLEMING VIA FLEMING N 27/A

PARMA Farmacia SAN LAZZARO SNC VIA XXIV MAGGIO N. 10/B

PARMA Farmacia CASSITTO SAS DI HIPPO

77 FARMA

LARGO FERRUCCIO PARRI 41/G

PARMA Farmacia UNIPARMA DELLA

DOTT.SSA CATIA SOFIA PITT

VIA BRUNO SCHREIBER 15/E

PARMA Farmacia PICASSO VIA PICASSO 6

PARMA Farmacia DEI MERCATI SNC STRADA DEI MERCATI 3/A-B

PARMA Farmacia DI VICOFERTILE SAS PIAZZA DELLE TERRAMARE N 9/A -

VICOFERTILE

PARMA Farmacia CAVAGNARI SNC VIA LA SPEZIA 150/A

PARMA Farmacia MINERVA SNC STRADA LANGHIRANO 34/B

POLESINE ZIBELLO Farmacia BEDUSCHI PIAZZA GARIBALDI N 18 - ZIBELLO

ROCCABIANCA Farmacia GUASTI PIAZZA CAVOUR N 15

SALSOMAGGIORE TERME Farmacia PREMIATA BONFANTI SNC PIAZZA LIBERTA' 3/A

SALSOMAGGIORE TERME Farmacia CUOGHI VIA TABIANO N 63/A

SALSOMAGGIORE TERME Farmacia ROSSI VIALE MATTEOTTI N 63

SISSA TRECASALI Farmacia AMADEI VIA MATTEOTTI N 36/A - SISSA

SISSA TRECASALI Farmacia S ANTONIO DI VILLARI

DR.SSA CONCETTINA

VIA PAOLO FERRARI N 4/A - SISSA

SORBOLO MEZZANI Farmacia PARENTI VIA MANTOVA 69/71 - BOGOLESE

TIZZANO VAL PARMA Farmacia CHEHADE VIALE EUROPA UNITA N 83

TORRILE Farmacia CORDERO STR. PROV. ASOLANA N 36/1 - SAN

POLO

TORRILE Farmacia SAN BIAGIO VIA ALLENDE N. 3

TRAVERSETOLO Farmacia RIZZOLI S.N.C. DI RIZZOLI

DOTT.SSA FRANCE

VIA TOSCANINI 7

TRAVERSETOLO Farmacia SAN MARTINO S.N.C. DI

GAIUFFI R. E S.

VIA PEDEMONTANA PER BANNONE

N. 26

VALMOZZOLA Farmacia S ROCCO VIALE STAZIONE N 5

VARANO DE' MELEGARI Farmacia LEONARDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N 24

Sono 165 in più le farmacie che nell’arco di un solo fine settimana hanno dato la loro adesione alla campagna della Regione Emilia-Romagna per lo screening sierologico degli studenti e dei loro familiari: a oggi, sono quindi 832 in tutto il territorio regionale quelle in cui poter fare il test sierologico rapido, il 25% in più rispetto alle 667 di venerdì, per una indagine epidemiologica senza precedenti in Italia. Viene quindi ulteriormente rafforzata l’attività di prevenzione e controllo contro il Coronavirus

All’accordo siglato dalla Regione con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, ha già aderito quindi il 62% delle farmacie aderenti, numero destinato ad aumentare ancora visto che la campagna si concluderà a giugno 2021 e prevede la possibilità di effettuare il test più volte durante l’anno scolastico. Nelle diverse provincie, le farmacie aderenti sono quindi diventate in quella di Piacenza 69 (+4 da venerdì, il 70% del totale), in quella di Parma 87 (+10, 61%), in quella di Reggio Emilia 94 (+18, 61%), in quella di Modena 97 (+24, 48%), in quella di Bologna 203 (+49, 69%), in quella di Ferrara 57 (+8, 45%), in quella di Ravenna 92 (+33, 84%), in quella di Forlì-Cesena 75 (+6, 65%), in quella di Rimini 58 (+13, 60%).

Chi può fare il test e come

Posso accedere al test sierologico rapido, gratuito e volontario, tutti i bambini e ragazzi da 0 ai 18 anni e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, con i loro genitori, fratelli e sorelle e gli altri familiari conviventi. Non solo, perché la Regione ha voluto includere anche un’altra fascia significativa della popolazione: gli universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna.

Per effettuare il test è sufficiente prendere appuntamento con il farmacista, consultando l’elenco degli aderenti sul sito https://salute.regione.emilia-romagna.it/sierologico-farmacie, che viene costantemente aggiornato. In caso di minori, un genitore o tutore deve dare il proprio consenso ed essere presente al momento del controllo, che avverrà sempre nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, dall’uso obbligatorio e corretto della mascherina all’igienizzazione delle mani all’ingresso, dal controllo della temperatura corporea al distanziamento.

Il farmacista registrerà sul Portale regionale delle Farmacie i dati della persona che si sottopone al test; in caso di positività, il cittadino sarà contattato dai Servizi di santità pubblica dell’Azienda sanitaria di assistenza per eseguire il tampone nasofaringeo.