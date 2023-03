Un taccheggiatore si confessa: "Rubo per fame e non ho sensi di colpa"

Per "campare" ha rubato per anni nei supermercati di mezza Emilia: soprattutto per sé, spesso rivendendo tutto al mercato nero. Sulla cinquantina, barba lunga, codino e tatuaggi. Matteo (lo chiameremo così) decide di raccontare la sua storia di taccheggiatore "professionista".

Perché ruba?

"Sono disoccupato, ho iniziato per fame e continuo a farlo per campare. Ci sono giorni in cui riesco a mettere a segno anche una decina di taccheggi. Col furto di un giorno posso andare avanti per 48 ore".

E' mai stato preso?

"Ho qualche denuncia a carico, sempre per il furto di merce di poco valore. Scelta premeditata così da non rischiare la galera. Chi taccheggia per mestiere spesso non viene colto sul fatto e in caso di fermo, viene sempre rilasciato a causa del magro bottino".

Se una guardia la blocca?

"Dico la verità: di avere rubato per fame".

Ha rubato anche su commissione?

"Sì: salumi, prosciutto, parmigiano, olio e alcolici. A volte cosmetici e profumi. Quando rubo per me, in genere si tratta di scatolame e formaggio. Spesso anche salmone e salumi. Le confezioni devono essere sempre piccole e facili da nascondere".

La merce rubata su commissione quanto viene pagata?

"Circa un terzo del suo valore commerciale".

Ci sono dei giorni e degli orari particolari per rubare?

"Sì. Ci sono giornate e orari precisi per tentare il furto".

Ha dei complici?

"Quasi mai".