Ti-Bre, scontro tra due furgoni e un'auto: grave una 52enne

Due furgoni e un'auto sono stati coinvolti in un incidente sul cavalcavia della Ti-Bre a Sissa Trecasali. Erano poco prima delle 16 quando i mezzi sono entrati in collisione per cause ancora da chiarire.Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale oltre agli operatori del 118. Tre persone sono rimaste ferite, in gravi condizioni una donna di 52 anni che abita a Sissa, poco lontano dal cavalcavia.