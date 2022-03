Titolare e dipendente in tabaccheria senza mascherina né Green pass: sanzioni per 2.600 euro

Il titolare e un dipendente di una tabaccheria in provincia di Parma sono stati sopresi senza mascherina e senza Green pass, nel corso di un controllo dei Nas. Entrambi e sono stati sanzionati con una multa complessiva di oltre 2.600 euro. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel parmense. Nella nostra città è stato multato anche un parrucchiere che stava lavorando ma non aveva la certificazione verde: in questo caso la multa è stata di 600 euro.

Il titolare di una rosticceria, invece, dovrà pagare una sanzione di 400 euro: i Nas, infatti, hanno verificato che non aveva esposto la cartellonistica informativa sulle misure di prevenzione del contagio e sul numero massimo di persone che possono accedere ai locali. Nel corso del mese di marzo i Nas hanno controllato più di 600 locali tra Parma, Reggio Emilia e Modena: 4 datori di lavoro e titolari di bar, tabaccherie e parrucchieri sono stati sanzionati. Sette persone, tra dipendenti e datori di lavoro, sono stati trovati senza mascherina.

In provincia di Reggio Emilia è stato sanzionato il dipendente di un bar che si è rifiutato di esibire il green pass e non indossava la mascherina protettiva. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per l’assenza di informazioni agli utenti sulle norme di comportamento e di distanziamento nonché sul numero massimo di persone consentite contemporaneamente all’interno del bar. Sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1800 euro; è stato sanzionato il titolare di un bazar etnico sprovvisto di certificazione verde durante l’attività lavorativa. La sanzione amministrativa comminata nei suoi confronti ammonta a 600

euro.

A Modena: è stato sanzionato il titolare di una parafarmacia che nel corso di un controllo è risultato sprovvisto di green pass. Nei suoi confronti è stata comminata una sanzione amministrativa di 600 euro. Sempre a Modena, sono stati sanzionati due avventori di una pasticceria che, all’interno del locale, non indossavano le mascherine protettive. Nei loro confronti sono state comminate due

sanzioni amministrative per un importo complessivo di 800 euro.