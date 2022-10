Scivola nel lago in cui sta pescando: trovato morto 65enne di Fornovo

Un pescatore di 65 anni di Fornovo, Tiziano Zava, è stato trovato morto all'interno di uno dei laghetti nell’area dell’Osteria del Pescatore, in via Zanardelli nella campagne di Pieve Modolena, in provincia di Reggio Emilia. Le cause della morte non sono ancora chiare ma, secondo le indagini degli inquirenti, il decesso potrebbe essere dovuto ad un malore o ad un incidente. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della Questura di Reggio, su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Tiziano Zava era un appassionato di pesca sportiva. Nel pomeriggio, dopo le ore 17.30, i famigliari lo hanno chiamato al telefono ma non hanno ricevuto risposta. Dopo qualche ora sono scattate le ricerche, che hanno poi portato - verso le ore 20 - al ritrovamento del cadavere. E' probabile che il 65enne, dopo essersi sentito male, sia scivolato nelle acque del lago.