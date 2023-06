Tizzano, 55enne truffato sul web: conto corrente svuotato per 7.500 euro, quattro denunce

Un 55enne di Tizzano è rimasto vittima di una truffa online che gli ha causato una perdita finanziaria superiore ai 7.500 euro. Dopo aver preso consapevolezza dell'accaduto, la vittima si è recata presso la locale Stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. I militari, al termine delle attività investigative, sono riusciti ad individuare e denunciare quattro persone, residenti in diverse regioni e con precedenti di polizia, per truffa.

Tutto ha inizio con l'inserzione di un annuncio di vendita di un porta sci su un portale online. Poco dopo la pubblicazione, il 55enne è stato contattato da un potenziale acquirente. Sfruttando la parlantina e l'inesperienza del venditore, il sedicente acquirente è riuscito a convincerlo a recarsi allo sportello bancomat dove è stato indotto ad effettuare, seguendo le indicazioni, dieci operazioni al fine di ricevere il pagamento concordato.

Al termine, la vittima ha accreditato sulla carta indicata oltre 2.300 euro. Convinto dal truffatore, il venditore ha ripetuto la stessa procedura nei giorni seguenti, effettuando complessivamente 32 versamenti per importo di oltre 7.500 euro.

Riscontrando un malfunzionamento del bancomat, la vittima si è rivolta alla propria banca e dopo aver ottenuto l'estratto conto, ha constatato di essere stato truffato. I carabinieri della Stazione di Tizzano hanno immediatamente avviato un'indagine approfondita che ha portato all'identificazione dei presunti responsabili. Le quattro persone coinvolte a vario titolo, dal telefonista a chi ha ricevuto sulle carte prepagate le somme di denaro sono state denunciate per truffa in concorso.

I carabinieri di Parma invitano la cittadinanza a prestare attenzione e cautela durante le transazioni online e a segnalare qualsiasi sospetto o tentativo di truffa alle autorità competenti.