Tizzano e Corniglio, ubriachi al volante: multe e sequestri di patente

Nel fine settimana i Carabinieri delle Stazioni Tizzano Val Parma e Corniglio, con la collaborazione della Polizia Locale Unione Montana Parma Est, hanno dato corso ad un servizio a carattere straordinario di controllo del territorio, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Parma su tutto il territorio di competenza delle due stazioni. I controlli, al netto dell’ordinaria attività di prevenzione, attuata dalle pattuglie delle Stazioni e della Sezione Radiomobile dipendenti dalla Compagnia di Parma, hanno riguardato in via straordinaria soggetti e veicoli di interesse operativo, e si sono altresì focalizzati sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti ed al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione in tutte le fasce orarie, che hanno permesso di identificare decine di automobilisti, molti dei quali sottoposti a controllo alcol test mediante l’utilizzo dell’ etilometro. L’attività ha permesso di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma: per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica: una 33enne italiana residente a Felino risultata positiva con un tasso alcolemico pari a 1,45 g/l. Conseguentemente le è stato ritirato il documento di guida.

Stessa sorte per un 27enne residente a Tizzano val Parma risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida. Durante una serie di controlli, è stato sanzionato un 34enne italiano, residente a Neviano degli Arduini, risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l. Conseguentemente gli è stato ritirato il documento di guida. Per il reato di uso di atto falso e guida senza patente.