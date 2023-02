Torna il Luna Park: la tradizione dei Baracconi di San Giuseppe in Largo Simonini

Decine di attrazioni per grandi e piccini della Fiera di San Giuseppe, giostre, dolciumi, ricchi premi allegria e brividi aspettano i parmigiani nel Luna Park promosso e patrocinato dal Comune di Parma attraverso l’assessorato al Commercio, nella collocazione, diventata ormai tradizionale di Largo Simonini in zona Campus.

Ottovolanti, autoscontri, castello degli spettri, zucchero filato e pesca dei cigni dal 4 marzo al 2 aprile presso largo Simonini, proporranno occasioni di divertimento per tutta la famiglia ed entreranno in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19,30 e dalle 21 alle 23.Il sabato dalle 14,30 alle 24 e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 24. L'inaugurazione è prevista sabato 4 marzo dalle 14,30 con un taglio di nastro suggestivo, sovrastato da una tipica luminaria di ben 30 di luci. Proprio all'avvio dell'edizione 2023 del Luna Park di primavera i primi 500 fruitori avranno in omaggio un blocco di biglietti sconto/omaggio per le attrazioni del valore di 15 euro.

Nella Giornata Internazionale delle donne, mercoledì 8 marzo, tutte le signore avranno uno sconto speciale: ogni attrazione, avrà il solo costo di uno o due euro. Giovedì 9 marzo Festa del Bambino: saranno validi i biglietti distribuiti nelle scuole e sconti speciali per i più piccoli.

La mattinata del 16 marzo, grazie alla sensibilità dei gestori, sarà dedicata alle persone con disabilità che avranno ingresso gratuito e tutte le attrazioni a loro disposizione. L'iniziativa terminerà con un goloso momento conviviale a base di frittelle, zucchero filato, bomboloni e hot dog per pranzare insieme.