Torna l'incubo del ciclista in contromano in tangenziale

Torna l'incubo del ciclista contromano lungo la tangenziale di Parma. Nella tarda serata di sabato 13 luglio, infatti, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una persona a bordo di una bicicletta che stava percorrendo la tangenziale, all'altezza dell'immissione dalla via Emilia, in direzione Fidenza. Secondo il racconto delle persone alla guida delle auto qualcuno, presumibilmente un uomo, avrebbe percorso il tratto in contromano, come già avvenuto nella serata di venerdì 5 luglio.