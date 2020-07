Torna la campagna del Comune di Parma #IONONTIABBANDONO

Come ogni anno con l’arrivo dell’estate il Comune di Parma lancia un messaggio importante. Con gli hastag #IONONTIABBANDONO e #NIENTESCUSE viene mandato un messaggio importante contro le giustificazioni addotte per disfarsi dei propri animali domestici.

L'UBA - Ufficio benessere Animale del Comune - aggiunge a #IONONTIABBANDONO lo slogan 2020: #NIENTESCUSE e lancia il messaggio della stagione più nera per gli animali da compagnia attraverso la pagina istituzionale e il profilo Facebook del Canile Municipale Lilli e il Vagabondo. Come sempre saranno i cittadini di Parma a farsi testimonial di questo messaggio e di informazioni, norme, leggi e consigli che possono essere utili per gestire gli A-Mici Cani durante le settime di afa e di vacanza.

Al via quindi anche un concorso fotografico che farà diventare i vostri amici a quattro zampe protagonisti per un giorno della copertina della pagina Facebook @ CanileMunicipaleLillieilVagabo ndo nei mesi di agosto e di settembre.

Le foto possono essere inviate tramite messenger alla pagina Facebook Canile Municipale di Parma Lilli e il Vagabondo o all'indirizzo di posta benessere.animale@comune. parma.it.

Oltre che essere la star del giorno, su Facebook e sulla galleria fotografica del sito benessere animale, dove verranno pubblicate tutte le foto, porterete un messaggio fondamentale per la vita dei nostri animali da compagnia: Stare insieme e condividere la vita con loro rende migliori tutti i nostri giorni.

Quindi tutti insieme diciamo #IONONTIABBANDONO e #NIENTESCUSE

L’abbandono è un fenomeno preoccupante, sintomo di un grande problema culturale, contro cui il nostro Comune si batte con l’impegno quotidiano nelle attività dell’Ufficio Benessere Animale, e del Polo Integrato degli animali.

Oltre alle classiche forme di abbandono, ancora diffuse, negli ultimi anni si registra l'aumento della cessione volontaria dei propri cani con scuse e la facilità con cui ancora oggi i cani possono essere acquistati o adottati senza gli adeguati controlli.

“Quando si accoglie un animale nel proprio nucleo familiare sia un cane, un gatto o altro, esso diventa un vero e proprio compagno delle nostre vite e non può essere abbandonato come un oggetto che non serve più. – afferma l’Assessora al Benessere animale, Nicoletta Paci - Campagne come questa sono fondamentali per diffondere una cultura che stigmatizzi con fermezza questi inaccettabili gesti di inciviltà e che al contempo responsabilizzi anche tutte quelle famiglie che con superficialità regalano un cucciolo ai propri figli come fosse un peluche di cui magari disfarsi quando si è stanchi. Bambini e ragazzi devono imparare a prendersi cura degli amici a quattro zampe con affetto e pieno rispetto delle loro esigenze.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai un'occhiata alla campagna 2019 e quest'anno non mancare: fatti ambasciatore del nostro slogan #NIENTESCUSE, tutti insieme possiamo davvero fare la differenza!