Tornano i P-Days: sì a bus e taxi al sabato e alla domenica

Il prossimo fine settimana tornano i P-Days che prevedono l’esclusione del traffico veicolare al sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, da via Mazzini – incrocio via Garibaldi/via Cavestro, fino a via Repubblica incrocio via XXII Luglio/via Cairoli.

Sabato e domenica transiteranno i Bus e i TAXI, pertanto negli orari in cui è prevista la chiusura al traffico, il sabato saranno attive le linee 1 – 3 – 4 – 5 e la linea 15 (con mezzi ecosmart a bassissime emissioni) con una frequenza di 6/7 minuti, mentre la domenica saranno attive le linee 1-3-4-5-8, con frequenza di 20 minuti.

Il sabato e la domenica sarà consentito l’accesso in area pedonalizzata ai veicoli dei residenti di borgo San Vitale, borgo del Carbone, piazzale del Carbone e via Nazario Sauro, nel tratto tra strada Farini e borgo Giacomo Tommasini, ai residenti nei tratti stradali inibiti ed ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato.

Sarà inoltre consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza, e ai veicoli trasporto di persone con invalidità con disabile a bordo, al fine di ottemperare alle rispettive esigenze, in un’ottica di piena fruibilità del centro pedonale.

In considerazione della positiva risposta di cittadini e turisti, la circolazione di BUS e Taxi proseguirà con queste modalità anche nei prossimi P-Days.

L’obiettivo dei P-Days è quello di permettere alla cittadinanza di godere del centro storico, delle sue proposte commerciali, delle iniziative culturali che di volta in volta sono in programma e, in generale, di riappropriarsi della città percorrendola, a piedi o in bicicletta, senza l’assillo del traffico e a beneficio anche della vivibilità, in termini di sostenibilità ambientale e in piena sicurezza, con meno auto e meno inquinamento.