Tornolo, molesta i clienti di alcuni locali di Tarsogno: 40enne denunciato

Avrebbe iniziato a disturbare i clienti di alcuni locali a Tarsogno, frazione del comune di Tornolo. A quel punto il proprietario di un ristorante e quello di un bar nelle vicinanze avrebbero avvertito i carabinieri che, dopo essere intervenuti sul posto, lo avrebbero preso in carico per poi denunciarlo. Un uomo di circa 40 anni si è reso protagonista, nella serata di Santo Stefano, di un episodio che avrebbe provocato reazioni tra gli altri clienti. Secondo le prime informazioni il 40enne avrebbe iniziato a molestare le persone senza un motivo particolare. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei militari, che dopo aver portato l'uomo in caserma lo hanno identificato e denunciato.