Torrente Termina, ritrovato il corpo senza vita di un uomo

Il maltempo ha flagellato il Parmense e ha causato anche una vittima. Si tratta di un uomo di 85 anni, residente a Traversetolo, il cui corpo è stato ritrovato senza vita dai vigili del fuoco del nucleo di Parma. L'uomo era sulla sponda del Torrente Termina, nei pressi della zona Stombellini di Valtermina, all'altezza di un salumificio. La sponda ha ceduto e l'uomo è finito in acqua con la terra che si è sbriciolata sotto i piedi. Ha cercato con tutte le sue forze di riemergere aggrappandosi a un tronco che la piena del torrente aveva trascinato con sé, ma la corrente l'ha portato lontano.

L'allarme è scattato subito, con le ricerche che sono cominciate poco dopo le 18. Dalla centrale di via Chiavari sono partite diverse squadre di vigili del fuoco, con un ingente dispiegamento di forze: dall'elicottero fino ai sommozzatori del personale del soccorso fluviale, ai nuclei specialistici arrivati anche da Bologna. Purtroppo, non è bastato per salvare la vita all'uomo. Il capo squadra ha ritrovato il corpo intorno alle 19:15, quando sono cominciate le operazioni per estrarlo dalle acque in una zona particolarmente limacciosa.