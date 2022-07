Carabinieri in casa per accertamenti sentono odore di hashish: ne aveva otto etti

Nascondeva in casa otto etti di hashish un uomo residente a Torrile, arrestato nella giornata di lunedì 25 luglio dai carabinieri di Fidenza. Si tratta un italiano con precedenti, finito in manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A scoprire il suo “tesoretto”, che sul mercato avrebbe fruttato centinaia di euro, sono stati i militari dell’Arma che, insieme agli agenti della polizia Locale si erano recati a casa sua per degli accertamenti. Una volta all’interno, mentre compilavano i verbali, carabinieri e agenti hanno percepito un forte odore di droga. È scattata così una perquisizione che ha permesso di individuare e sequestrare otto etti di hashish. L’uomo è stato arrestato e nella giornata di martedì 26 luglio dovrebbe tenersi l’udienza di convalida. Ulteriori dettagli dovrebbero essere forniti nelle prossime ore dai carabinieri del comando Provinciale.