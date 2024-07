Torrile, incendio in un capannone

Rogo in un capannone nella zona di Torrile. L'allarme è scattato nella tarda serata di lunedì 8 luglio. Per cause in corso di accertamento, infatti, un incendio si è sviluppato all'interno di un edificio industriale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre: gli operatori del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Quando gli operatori sono arrivati hanno constatato che si trattava solo di un principio d'incendio, che è stato controllato senza particolari problemi. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.