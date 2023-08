Torrile, sferra un calcio alla fontana e la danneggia: beccato un ventenne

La sera del 27 luglio i carabinieri di Colorno sono stati chiamati a intervenire a Torrile, frazione San Polo, in quanto era stato segnalato che la fontanella pubblica presente nel parco Comunale di via Giuffredi perdeva acqua. Era stata danneggiata con conseguente perdita d’acqua. All’arrivo dei Carabinieri erano presenti nei pressi due gruppi di ragazzi: il primo immediatamente allontanatosi, mentre il secondo rimasto sul posto. Questi hanno riferito che al loro arrivo hanno tentato di dissetarsi dalla fontana pubblica ma, purtroppo, hanno constatato la rottura del rubinetto ritenendo che fosse successo appena prima poiché l’acqua dispersa era minima. I Carabinieri di Colorno, pertanto, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del danneggiamento, in sinergia con il personale della Polizia Locale di Torrile. La visione delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza urbana ha permesso di cogliere l’attimo in cui un ragazzo, appartenente al primo gruppo di persone allontanatisi, con un violento calcio ha divelto il rubinetto e danneggiando la fontana. La conoscenza dei soggetti del territorio ha permesso ai carabinieri di identificare il responsabile in un 20enne di origini campane, residente a Parma. Lo stesso è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, per danneggiamento aggravato, con il Comune di Torrile che ha già anticipato che si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento del danno patito.