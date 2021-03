Tra gli Alfieri della Repubblica, c'è anche Elena Mora

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2020 si sono distinti per l'impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia. Accanto ai 28 Attestati d'onore, riferisce un comunicato della presidenza della Repubblica, sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive, che traggono anch'esse ispirazione dai valori di altruismo e dal profondo senso di responsabilità, in questo periodo di emergenza sanitaria. C'è anche Elena Mora, 13 anni, residente a Parma, premiata per il suo impegno e le sue qualita' di scrittrice, coltivate sin da quando era piu' piccola e ora sbocciate nel primo romanzo.