Traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi: coinvolta una società di Parma

Una società di Parma è coinvolta in un inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Ancona per un presunto traffico illecito di rifiuti all'interno della discarica dell'Alto Bretta ad Ascoli Piceno tra il 2017 e il 2020. Secondo l'inchiesta, coordinata dal Pm Paolo Gubinelli, si sarebbero verificati una serie di favoritismi per trattare rifiuti speciali e pericolosi: coinvolti, oltre alla società di Parma che avrebbe avuto un ruolo di intermediazione con i clienti, esponenti politici, amministratori pubblici e alcune persone appartenenti alle forze dell'ordine. E' stato notificato l'avviso di chiusura indagini a 22 persone fisiche e due società: oltre all'azienda parmigiana anche una società di Ancarano, in provincia di Teramo.

I reati contestati sono corruzione per esercizio della funzione e di incaricato di pubblico servizio, accesso abusivo a banca dati delle forze di polizia, favoreggiamento a rivelazione di segreto d’ufficio, associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, disastro ambientale. L’inchiesta sui rifiuti riguarda la gestione della discarica tra il 2013 e il 2020 e un presunto contesto di favoritismi tra il 2017 e il 2020, e contempla numerose intercettazioni telefoniche.