Tragedia a Busseto: 38enne cade da otto metri di altezza e muore

Tragedia a Busseto: un 38enne è caduto da un'altezza di 8 metri ed è morto. L'incidente mortale si è verificato oggi pomeriggio, 8 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe precipitato dal tetto dell'Ibis.

Subito sono scattati i soccorsi nel tentativo di salvarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica della caduta dal tetto alto otto metri.