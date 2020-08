Tragedia a Carniglia: boscaiolo di 68 anni trovato senza vita

Lo hanno ritrovato senza vita dopo alcune ore di ricerche nella zona in cui era disperso, nei pressi dell'abitato di Carniglia, frazione del comune di Bedonia. Un boscaiolo 68enne, residente in provincia di Parma, è morto nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto per cause in corso di accertamento.

L'uomo si era inoltrato nel bosco con un trattore per tagliare la legna: dopo alcune ore i famigliari hanno avvertito il 118 e i carabinieri. Il 68 enne infatti non era tornato a casa come faceva sempre dopo aver effettuato i lavori di routine all'interno del pezzo di bosco di cui era proprietario.

Sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa di Bedonia. Per alcune ore - a partire dal tardo pomeriggio di ieri - hanno scandagliato il territorio per cercare il 68enne. Durante la notte i tecnici del Soccorso Alpino hanno trovato il suo corpo lungo un sentiero.