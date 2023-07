Tragedia a Casaltone: una bimba di un anno a mezzo annega in una piscina

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 luglio, a Casaltone in strada del Traglione, nel territorio del comune di Parma. Secondo le prime informazioni una bimba di un anno e mezzo sarebbe annegata all'interno di una piscina di un'abitazione privata della zona. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno effettuando un sopralluogo all'interno di un complesso dove si trovano diverse abitazioni. La bimba sarebbe annegata nella piscina in cui si trovava per giocare con altri bambini.

IN AGGIORNAMENTO