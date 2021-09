Tragedia a Fidenza: lavoratore cade in una cisterna e muore

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in provincia di Parma. Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre un lavoratore, impegnato all'interno di un'azienda di via Otto Mulini a Fidenza è scivolato all'interno di una cisterna ed è morto. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 ma non hanno potuto fare che constatare il decesso del lavoratore. Sul posto i carabinieri e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl. Sono in corso accertamenti relativi alla dinamica dell'incidente sul ?avoro.