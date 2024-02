Tragedia a Traversetolo, il 14enne trovato morto dalla sorella

Tragedia a Traversetolo in una casa del centro, dove stamattina un 14enne è stato trovato morto nel letto della sua abitazione. Non si hanno ancora molti particolari ma sembra che a trovarlo senza vita sia stata la sorella che era andata nella sua stanzetta per svegliarlo. Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Croce azzurra. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri che stanno cercando di capire cosa sia successo anche se da i primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di morte naturale.

IN AGGIORNAMENTO