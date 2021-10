Tragedia all'isola d'Elba, muore 16enne di Salsomaggiore dopo un tuffo dalla barca davanti ai familiari

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata intorno alle 14.15 di oggi, sabato 2 ottobre, nelle acque antistanti Capo della Vita, nel comune elbano di Rio . Un ragazzo di 16 anni, di Salsomaggiore, infatti, è morto annegato durante un'uscita in barca con alcuni familiari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima si sia tuffata per fare il bagno quando, probabilmente a causa di un malore, non sia più riuscita a tornare sulla barca. I familiari presenti non vedendolo riemergere hanno iniziato a cercarlo nel tratto di mare dove si era tuffato.

Dopo alcuni minuti il corpo senza vita del 16enne è stato individuato sul fondale e riportato a bordo dell'imbarcazione. Nel frattempo era stata allertata anche la capitaneria di porto che ha inviato una motovedetta. Il giovane è stato trasportato fino al porto di Portoferraio dove ad attenderlo erano presenti i volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde di Portoferraio con il medico che, purtroppo, ha solamente potuto constatare il decesso del giovane. Sotto shock i familiari che erano a bordo dell'imbarcazione con il giovane.