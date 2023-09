Tragedia del deltaplano a Basilicanova, il sindaco di Montechiarugolo: "Walter e Fabio, uomini di famiglia e membri attivi della comunità"

Un deltaplano si è schiantato e ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 10 settembre in un campo a Basilicanova, nel comune di Montechiarugolo. Due persone, Walter Righelli di 64 anni - titolare di una ditta idraulica a Basilicanova e pilota esperto - e Fabio Lentoni di 47 anni originario di Carpaneto Piacentino - sono morte carbonizzate.

Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo ha commentato: "Ne sono incredulo quanto voi. Il deltaplano che si è schiantato in un campo di Basilicanova portava due nostri concittadini proprio a Basilicanova. Una notizia che ci sconvolge, che ci ricorda quanto siamo inermi e impotenti. Essere sindaco significa anche questo, gioire dei più bei successi ed essere colmi di gioia dopo un weekend di incredibile festa e, immediatamente, sprofondare nella tristezza più profonda per un tragico evento che coinvolge la nostra comunità. Sono veramente affranto, ho avuto la fortuna di conoscere sia Walter che Fabio. Persone per bene, membri attivi della comunità di Basilicanova, uomini di famiglia. Splendide famiglie a cui esprimo il cordoglio e la vicinanza dell'Amministrazione di Montechiarugolo. Chiedo a tutti di essergli vicini in questo momento di dolore, di esprimergli il nostro calore, il nostro supporto per quello che stanno vivendo. Abbiamo perso due cittadini, due Montechiarugolesi, due amici. Oggi Montechiarugolo tutta, unita, è in lutto"