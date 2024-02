Tragedia di Traversetolo, l’autopsia stabilirà le cause del decesso del 14enne

Un dolore immenso. Una morte impossibile da accettare. Avvenuta senza nessun preavviso nella notte tra il 12 e 13 febbraio. Jonson Sulika è morto nel suo letto a 14 anni.

A Traversetolo non si danno pace. Genitori, parenti e amici sono sotto choc. I carabinieri sono al lavoro per capire cosa possa essere successo e per gli accertamenti che in questi casi sono inevitabili. Non si esclude che a provocare la morte possa essere stato un malore, ma, come detto, i militari di Traversetolo sono ancora a lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio le circostanze della tragedia. Dalle prime informazioni, sembra che il ragazzo non soffrisse di patologie pregresse. In ogni caso, sarà l'autopsia a togliere ogni dubbio sulle modalità del decesso.

L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 6, quando la sorella è andato a svegliare il fratello (probabilmente per andare a scuola). In poco tempo i soccorritori e le forze dell’ordine si sono precipitati nella casa che si trova nel centro del paese. Sul luogo della tragedia è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo e i carabinieri del paese.

Il personale medico ha più volte tentato di rianimare il 14enne, senza però riuscirci. I sanitari non hanno potuto quindi far altro che constatarne il decesso. I carabinieri giunti presso l’abitazione, che si trova in centro, stanno effettuando gli approfondimenti e i rilievi necessari per cercare di ricostruire quanto accaduto.