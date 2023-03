Tragedia in viale Partigiani d'Italia: 30enne tenta di scavalcare una recinzione e muore dissanguato

Tragedia stamattina poco dopo le 9 in viale Partgiani d'Italia: un ragazzo di 30 anni, nel tentativo di scavalcare una recinzione, ha perso la vita. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il giovane stava scavalcando una recinzione, pare di un'abitazione, e si sarebbe ferito gravemente. Immediati i soccorsi ma il giovane sarebbe morto dissanguato. I sanitari del 118 hanno trovato il 30enne riverso a terra in una pozza di sangue. Indaga la polizia, che sta cercando di capire cosa effettivamente sia successo in quello che al momento sembra essere un vero e proprio giallo. Soprattutto si sta cercando di capire perché il ragazzo stesse cercando di scavalcare quella recinzione. Si stanno nel frattempo cercando testimoni nel tentativo di ricostruire l'accaduto.

IN AGGIORNAMENTO