Tragedia nel Po per due sorbolesi: muore un 58enne, disperso il nipote 32enne

I due stavano pescando con alcuni amici: lo zio è finito in acqua, il 30enne si è tuffato per cercare di salvarlo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, nelle acque del Po, in località Lido Po, nel comune di Boretto. Un 58enne di origine rumena e residente a Sorbolo, Emil Bordeaa, è stato trovato morto all'interno del fiume. Continuano le ricerche di Vasalica Felic Sucio, 32enne, sempre residente a Sorbolo. Un terzo connazionale è riuscito a vincere le correnti e mettersi in salvo.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14. Secondo quanto accertato dai carabinieri della stazione di Boretto, che stanno conducendo le indagini, i tre si trovavano con alcuni amici in località Lido Po per pescare e grigliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A un certo punto una canna da pesca, forse tirata da un pesce che ha abboccato, è finita in acqua. Il 58enne si è accorto della situazione e si è buttato in acqua, allontanandosi a circa una ventina di metri dalla riva. Si è trovato ben presto in difficoltà ed ha chiesto aiuto.

Due suoi connazionali, tra cui il 32enne, si sono gettati in acqua per cercare di salvarlo senza riuscirci. Anzi il 32enne a sua volta è stato trascinato dalle correnti mentre l’altro è riuscito a guadagnare la riva e dare l’allarme.

Lungo il tratto di fiume, oltre alle ambulanze sono arrivate i carabinieri di Boretto la polizia locale e i vigili del fuoco da Reggio, l'elicottero da Bologna e la squadra sommozzatori che ha iniziato le ricerche.

Verso le 16, 30 il 58enne è stato trovato senza vita nel tratto di acqua prospiciente la spiaggia. Proseguono e ricerche del 32enne ancora disperso.