Tragedia nel Po: riprese le ricerche del 32enne disperso

Sono riprese all'alba di oggi, lunedì 28 giugno, le ricerche del 32enne romeno di Sorbolo Vasalica Felic Sucio, disperso da ieri pomeriggio nelle acque del Po nella zona di Boretto. Il corpo senza vita dello zio 58enne Emil Bordeaa è stato ritrovato in serata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 27 giugno, il 58enne si era tuffato nelle acque del Grande Fiume dopo che la canna da pesca con la quale stava pescando era finita in acqua. Il nipote 32enne si è tuffato per soccorrerlo, visto che era in difficoltà: entrambi sono stati trascinati dalle correnti, molto insidiose in quel tratto di fiume. Un amico, che si trovava con loro, ha lanciato l'allarme: sul posto sono arrivate le ambulanze, i carabinieri di Boretto, la polizia Locale, i vigili del fuoco da Reggio Emilia, l'elicottero dei Vigili del Fuoco da Bologna e i sommozzatori.