Tragedia di Ferragosto nella residenza per disabili: il rogo provocato da una sigaretta

Sarebbe stata una sigaretta a provocare l'incendio che ha devastato il primo piano della struttura per disabili fisici e psichiatrici 'La Casa di Arianna' in viale Tanara a Parma, provocando la morte della 62enne Adreana Borella - che non è riuscita ad uscire in tempo perchè paralizzata e costretta su una sedia a rotelle - e l'intossicamento di altre undici persone.

E' questa una delle ipotesi investigative degli inquirenti - polizia e vigili del fuoco - accorsi sul luogo dell'incidente poco dopo le 5.30 di lunedì 14 agosto. Dopo l'incendio la polizia scientifica ha effettuato i rilievi all'interno dell'edificio, una palazzina - posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria - denominata 'Traviata', che fa parte di un complesso di quattro appartamenti, gestiti dalla cooperativa sociale Il Quartiere di Avitas. La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo con alcune ipotesi di reato.

Le indagini: approfondimenti sulle condizioni di sicurezza all'interno della palazzina di viale Tanara

Gli inquirenti stanno anche effettuando approfondimenti, in collaborazione con il comando dei vigili del fuoco, in relazione alle norme di sicurezza relative alle residenze per disabili e malati psichiatrici per capire se, nel caso della struttura in cui è avvenuto l'incendio, tutte le misure fossero state rispettate, a partire dai documenti di aggiornamenti relativi al rischio di incendio.

Le tre persone ricoverate nella camera iperbarica all'ospedale Di Vaio dimesse in giornata

Le tre persone ricoverate nella mattinata di lunedì 14 agosto all'Ospedale Di Vaio di Fidenza per intossicazione, poi trasferite nella camera iperbarica, stanno bene e verranno dimesse nella giornata di oggi, 16 agosto. Lo comunica l'Ausl di Parma in una nota.

La vittima è Adreana Borella di 62 anni: paralizzata dopo un incidente

Adreana Borella, donna disabile di 62 anni, è la vittima dell'incendio che si è scatenato alle 5.30 di lunedì 14 agosto all'interno del condominio 'Traviata' all'interno della struttura per disabili e malati psichiatrici 'La Casa di Arianna' gestito dalla cooperativa Il Quartiere di Avitas. La donna, che era rimasta paralizzata dopo un incidente stradale, viveva all'interno di uno degli appartamenti al piano terra.

Le indagini: fiamme divampate dalla camera nell'angolo sinistro del piano terra

L'attività finora svolta dalle forze dell'ordine ha evidenziato che l'incendio è divampato nella zona dell'edificio sita nell'angolo sinistro del piano terra rispetto alla facciata principale. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, anche grazie all'intervento di personale specializzato del Corpo dei Vigili del Fuoco. Al momento le fiamme sono state domate e la struttura risulta attualmente sottoposta a sequestro penale.

La denuncia: "Mia suocera lasciata nuda nel letto perché aveva la febbre a 38"

"Mia suocera è stata lasciata nuda nel letto perchè aveva la febbre a 38, con il condizionatore acceso sopra al letto e un operatore, collocato nella struttura dal Sert, le applicava pezze bagnate su polsi e caviglie". Inizia così il racconto di una persona che ha deciso di rendere pubblica la sua esperienza all'interno della struttura per disabili di viale Tanara, all'interno della quale all'alba di lunedì 14 agosto si è sviluppato un incendio che ha provocato la morte della 62enne Adreana Borella, paralizzata dopo un incidente ed impossibiltata a muoversi e a mettersi in salvo. "Appena vista la situazione abbiamo deciso di portarla via da quella struttura".