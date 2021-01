Tragedia sfiorata a Cozzano, casa distrutta dalle fiamme: i residenti escono appena in tempo

Un grosso incendio si è sviluppato nella serata di venerdì 15 gennaio a Cozzano, in località Sodina in strada Caccianasio, all'interno di un'abitazione in legno, che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco di Langhirano e di Parma che hanno lavorato per spegnere l'incendio. Le persone presenti all'interno dell'abitazione sono riusciti a salvarsi appena in tempo. Sul posto anche le ambulanze del 118 ma nessun ferito.