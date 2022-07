Tragedia sfiorata a Tizzano: violento atterraggio col parapendio, ferito 62enne

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Tizzano, dove il pilota 62enne di un parapendio si è fatto male in fase di atterraggio. Il fatto è accaduto esattamente a Groppo di Tizzano: il 62enne è rimasto ferito. L'atterraggio violento gli ha provocato un trauma alla colonna vertebrale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. L'uomo è apparso cosciente all'arrivo del personale sanitario e respirava, anche se è apparso anche visibilmente sofferente. Indagini in corso.