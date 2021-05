L'incidente è avvenuto in via Leporati a Parma

Tragedia sfiorata in un'area verde di Parma. Nella giornata di ieri, martedì 25 maggio, una grossa pianta è caduta all'interno del parco della Magnolie a Parma, nella zona tra piazzale Santa Croce e viale dei Mille. In quel momento non c'era nessun bambino all'interno del parco giochi, di solito frequentato da numerose persone, compresi bimbi con i genitori e i nonni.