Cede una trave del tetto: sei famiglie sfollate

Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio in via Ponticelli a Sissa Trecasali, per cause in corso di accertamento, ha ceduto la trave del tetto di una palazzina, dove vivono sei famiglie. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'intero stabile è stato dichiarato inagibile. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il sindaco. Sono in corso le operazioni per la sistemazione dei nuclei familiari in altri alloggi.

IN AGGIORNAMENTO