Tragedia sfiorata: paura per due alberi caduti a Traversetolo e a San Viale Baganza

Tragedia sfiorata per due grossi alberi sono caduti, a poche ore uno dall'altro nella nostra provincia, a Traversetolo e a San Vitale Baganza. Tanta paura ma nessun ferito grave. Il primo episodio si è verificato a Traversetolo nella giornata di ieri, lunedì 3 maggio. Un grosso albero è caduto nell'area di un parco giochi, proprio su alcuni giochi: fino a poco tempo prima della caduta alcuni bimbi si trovavano proprio in quel punto. Fortunatamente al momento del crollo non c'era nessuno. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. A San Vitale Baganza, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 maggio, un albero è caduto lungo il torrente Baganza: un'auto di passaggio è stata colpita ma il conducente è rimasto illeso. Anche in questo caso sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco.