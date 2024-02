Tragico incidente sul lavoro all'alba in via Paradigna: un morto

Poco dopo le ore 6 della mattinata di venerdì 9 febbraio si è verificato un gravissimo incidente sul lavoro in via Paradigna a Parma, all'interno del quartiere Spip. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe morta in seguito ad un violentissimo impatto mentre si trovava a bordo di un trattore. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.

IN AGGIORNAMENTO