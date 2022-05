Tragico scontro tra due camion a San Polo di Torrile: un morto

Tragico incidente questo pomeriggio, giovedì 26 maggio, poco dopo le 17 nei pressi di San Polo di Torrile. Tra la rotonda che dà sull'Asolana e l'Autogrill, due camion cisterna sono venuti a contatto scontrandosi pesantemente. Uno dei due autisti è deceduto in seguito allo scontro. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, ma pare che dai primi rilievi un camionista abbia perso il controllo del mezzo a seguito di un malore provocando lo scontro. Sul posto la pattuglia dei carabinieri di Fidenza, l'eliambulanza e due mezzi sanitari di Colorno. Necessario l'intervento della Polizia Municipale che ha chiuso la strada al traffico in entrambe le direzioni: Parma e Casalmaggiore. Si lavora per riportare alla normalità la circolazione.