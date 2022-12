Trasporto gratuito dei pazienti dalla propria abitazione alle strutture sanitarie

Un servizio per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici dalla propria abitazione alle strutture sanitarie dell’Ospedale Maggiore: il progetto promosso da Intercral Parma e Verso il Sereno, in collaborazione con Azienda Ospedaliero-Universitaria Provincia e Comune di Parma, proseguirà anche per i prossimi tre anni grazie al rinnovo della convenzione avvenuta questa mattina nella palazzina direzionale dell’Ospedale Maggiore.

Un rinnovo che riconferma l’utilità di un servizio iniziato nel 2014 con la finalità principale di rendere più agevole l’accesso alle cure dei cittadini di Parma e della provincia garantendo un trasporto assistito ai pazienti che abbiano difficoltà ad utilizzare mezzi propri o pubblici e non possano contare su un supporto famigliare.

Alla firma della convenzione i presidenti di Intercral Mauro Pinardi e di Verso il Sereno Ester Bottazzi, il direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi, il presidente di Provincia Andrea Massari e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma Ettore Brianti con la presenza del direttore dell’Oncologia medica del Maggiore Francesco Leonardi.

Intercral mette a disposizione sei automezzi di cui tre attrezzati per trasporto disabili e i volontari (un autista e un accompagnatore per ogni viaggio) mentre l’associazione Verso il Sereno si occupa di indirizzare le persone che hanno diritto a tale servizio. Un servizio dedicato a coloro che devono effettuare trattamenti in regime ambulatoriale o di day hospital come cure chemioterapiche, ma anche per esami clinici, radioterapie, visite e controlli presso il Day Hospital Oncologico e la Radioterapia e, in caso di necessità il servizio è disponibile per il trasporto dello staff medico sanitario dall’ospedale alle abitazioni e viceversa, per facilitare l’operato del personale sanitario nell’ambito dell’attività di Comunità Assistenziale al Paziente Oncologico (progetto CAPO) o per la consegna di farmaci urgenti ai pazienti. Il servizio è attivo sei giorni su sette, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Gli oltre 100 volontari dedicati al servizio, attivo tutti i giorni feriali e i prefestivi previo appuntamento, hanno effettuato 500 viaggi anno, percorrendo 20.000 chilometri in 18 comuni della provincia di Parma.

“Se è vero che oltre 100 volontari sembrano tantissimi – ha concluso Mauro Pinardi -, in realtà abbiamo un estremo bisogno di volontari per poter dare continuità a questo importante servizio che ha sempre più richieste in quanto aumentano sempre di più le persone in difficoltà e la rete famigliare è sempre più fragile. Ma è bene evidenziare che sono poche le Aziende Ospedaliere in regione che possono vantare questo servizio ai cittadini, per cui rivolgo un appello alla comunità di iniziare il nuovo anno regalando una mezza giornata alla collettività aderendo a questo progetto, telefonando al 0521969637 o inviando una mail a info@intercralparma.it”.