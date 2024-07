Trattore in fiamme in un campo di Torrile

Le fiamme hanno avvolto, per cause in corso di accertamento, un trattore durante alcuni lavori agricoli all'interno di un campo. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 8 luglio nella zona di Torrile. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area dell'incendio. Molto probabilmente a scatenare le fiamme un guasto meccanico alla macchina agricola. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.