Traversetolo, arrestato un 36enne per rapina, spaccio e altri reati

Giovedì 16 maggio, i Carabinieri della Stazione di Traversetolo, hanno tratto in arresto un 36enne straniero che stava scontando i domiciliari. L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenze passate in giudicato per reati che vanno dalla rapina allo spaccio di stupefacenti, commessi nel milanese tra il 2018 ed il 2021, dovrà scontare 5 anni, 10 mesi e 7 giorni di reclusione. I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, hanno effettuato un lungo servizio di osservazione proprio nei pressi dell’abitazione. Avuta la conferma che l’uomo era presente all’interno dell’abitazione, organizzato il servizio con l’impiego di un numero sufficiente di uomini da poter operare in sicurezza, hanno circondato l’immobile e fatto irruzione nell’appartamento. Il 36enne non ha opposto alcuna resistenza e ha seguito i militari in caserma. Dopo le operazioni di rito è stato tradotto in carcere dove dovrà permanere i per i prossimi 5 anni.