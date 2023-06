Traversetolo, percorre contromano le vie del centro alle 5 di mattina: 20enne bloccato dalla polizia locale

Tutte le mattine attorno alle sei, probabilmente gli frullava nella testa una falsa certezza: “A quest’ora, chi vuoi che ci sia in giro a Traversetolo? I vigili di sicuro no!”. E così, dopo aver percorso piazza Fanfulla, il 20enne dirigeva il suo furgone di colore scuro verso piazza Marconi, passando contromano con protervia davanti al Municipio e obbligando gli altri automobilisti, quotidianamente costretti ad una levataccia, a schivarlo per evitare un incidente.

Una certezza che però nella mattinata di mercoledì 14 giugno è miseramente crollata, perché qualcuno dei malcapitati ha deciso che era ora di finirla e ha contattato la centrale di Polizia locale dell’Unione Pedemontana. Così alle 5,30, una pattuglia si è posizionata in piazza Vittorio Veneto, luogo di passaggio dell’habitué del contromano, che attorno alle 5,45 è stato fermato e sanzionato con una multa da 167 euro. Non solo, essendo neopatentato, all’indisciplinato automobilista sono anche stati tolti otto punti dalla licenza di guida.

«Ringrazio il comandante Vito Norcia e gli agenti che si sono resi prontamente disponibili ad effettuare il servizio straordinario che ha consentito di fermare quest’uomo – afferma il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto –. Un uomo che ha dimostrato una totale mancanza di rispetto nei confronti delle regole, mettendo in pericolo altre persone. E ringrazio anche i cittadini che lo hanno segnalato, dimostrando, al contrario del protagonista di questa brutta storia, un alto senso civico». «Parafrasando uno spot pubblicitario di qualche anno fa, possiamo dire che la collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, in questo caso la Polizia locale, dà sempre buoni frutti – afferma l’assessore alla Sicurezza dell’Unione e sindaco di Felino Filippo Casolari –. Invito la popolazione a segnalare sempre i comportamenti scorretti come questi alla nostra Centrale, che risponde allo 0521 833030, oppure al 112».