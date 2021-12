Traversetolo, evade i domiciliare per 'fumare' con gli amici

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Stazione di Traversetolo, durante un controllo, hanno notato la presenza di un arrestato sottoposto ai domiciliari trovato in compagnia di 5 persone. Nel corso dell’identificazione dei presenti imilitari hanno sentito un odore acre riconducibile senza alcun dubbio ad hashish. Tra le mani uno dei presenti tentava di nascondere uno spinello. Pertanto la pattuglia, attesi i rinforzi, hanno proceduto alla perquisizione della stanza recuperando oltre 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed una somma di denaro. Il 21enne senegalese sottoposto ai domiciliari era il proprietario. Dopo le formalità di rito è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e posto nuovamente ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane trovato in possesso dello spinello è stato segnalato quale assuntore