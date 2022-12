In tarda mattinata a Traversetolo, in via IV novembre, si è verificato un incidente: un frontale tra due auto nel quale ha avuto la peggio un 88enne alla guida di una Panda. L'uomo è stato trasportato al Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto Automedica e Autoambulanza di Traversetolo, oltre ai Vigili del Fuoco di Langhirano e alla Polizia Pedemontana.