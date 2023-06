Traversetolo, gravissime ustioni alle gambe e in volto: 19enne al Maggiore con bruciature sul 36 per cento del corpo

Ustioni in faccia e sulle gambe. Di secondo e terzo grado. Sul 36 per cento del corpo. Dramma a Traversetolo, dove un ragazzo di 19 anni si è presentato nella sede della Croce azzurra del paese con gravissime ustioni agli arti inferiori e in volto. Sono intervenuti l'ambulanza e l'automedica di Traversetolo e anche i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto (non si capisce come il giovane, che lavora in una ditta di Neviano, si sia procurato le ustioni). Il 19enne è stato trasportato prima in pronto soccorso (si temeva per problemi alle vie respiratorie) e poi al Centro ustioni dell'Ospedale Maggiore di Parma. Dopo le prime cure, le sue condizioni sono state giudicate gravissime dai sanitari.

