Traversetolo, incendio in appartamento: fiamme in entrambi i piani

Un incendio è scoppiato in un'abitazione di due piani, a Traversetolo, in strada San Gimignano. Le cause del rogo sono da attribuire a un fulmine che si è abbattuto sull'abitazione vuota durante il temporale che ha colpito la zona pedemontana. Tre squadre di vigili del fuoco sono a lavoro per domare le fiamme, estese su entrambi i piani dell'appartamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.